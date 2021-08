Maltempo: Protezione civile, “in arrivo piogge e temporali anche su parte del Sud”

“Continuano gli effetti del minimo depressionario sulle nostre regioni centrali. Dalle prime ore di domani i fenomeni temporaleschi si concentreranno sulle regioni adriatiche centrali e sulla Puglia settentrionale per poi raggiungere Campania, Basilicata e il resto della Puglia”.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti.

L’avviso prevede “dalle prime ore di domani, mercoledì 25 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, in estensione nel corso della mattinata, a Campania, Basilicata settentrionale e orientale e al resto della Puglia, in particolare i settori centrali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto “è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 25 agosto, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania, settori del Piemonte e del Lazio e gran parte della Basilicata”.