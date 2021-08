Coronavirus Covid-19: Aifa, quasi 7.500 i pazienti trattati con anticorpi monoclonali. In aumento prescrizioni e centri abilitati

Continuano ad aumentare le prescrizioni di anticorpi monoclonali a pazienti Covid: 389 nella settimana tra il 13 e il 19 agosto, a fronte delle 302 dei sette giorni precedenti. È quanto emerge dal 20° Report sugli anticorpi monoclonali per Covid-19 dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), secondo il quale sono ad oggi 7.491 i pazienti con almeno una prescrizione nei registri di monitoraggio di questi farmaci, autorizzati in via emergenziale e disponibili anche in Italia a partire dallo scorso marzo per persone fragili e con infezione recente. Da aprile in poi, grazie all’aumento di persone anziane e fragili vaccinate, le dosi settimanali prescritte sono nettamente calate fino a luglio per poi risalire di pari passo al numero dei contagiati. In aumento, rivela l’Aifa, anche i centri abilitati in ogni regione alla prescrizione degli anticorpi monoclonali, passati da 195 a 199. Cresce infine il rapporto delle prescrizioni settimanali rispetto alle nuove diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 avvenute nello stesso arco di tempo: pari allo 0,9% su 43.630 nuovi casi contro lo 0,6% della settimana precedente.