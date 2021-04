Spagna: Conferenza episcopale, la campagna #HazMemoria per rendere visibile il lavoro della Chiesa

(Foto: sito della Conferenza episcopale spagnola)

La Conferenza episcopale spagnola ha lanciato la campagna #HazMemoria (#FaiMemoria) insieme ai media Ecclesia, Trece e Cope. L’obiettivo della campagna, in corso fino al 30 giugno, è rendere visibile il lavoro della Chiesa in diversi ambiti, da quello pastorale o assistenziale a quello educativo o missionario, dal sostegno alla famiglia e alla vita fino alla cura delle persone vulnerabili.

Con l’hastag #HazMemoria si intende valorizzare il ruolo della Chiesa e dei cristiani nell’opera della società e l’importanza del loro contributo al bene comune di tutti. Tra i temi che la campagna svilupperà, uno ogni settimana, la pietà e la religiosità popolare, il valore dei pellegrinaggi e delle tradizioni; sostegno alla famiglia e alla vita; l’attività caritativa della Chiesa e la sua cura per le persone vulnerabili.

La scorsa settimana, la prima della campagna, l’attenzione è stata puntata sulla religiosità popolare e sui pellegrinaggi e sulle tradizioni del periodo di Pasqua. Nella settimana in corso, invece, ci si concentra sul lavoro educativo della Chiesa. Oggi migliaia di famiglie continuano ad affidare l’educazione dei propri figli alla Chiesa.

Lo scopo di questa campagna è presentare sui media la vita reale della Chiesa, le attività che svolge, le persone coinvolte, le storie che rendono visibile nel mondo l’azione della Chiesa.