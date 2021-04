Sacerdozio: card Ouellet, “celibato è questione importante, ma inserita in una prospettiva più ampia che parta dal battesimo”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Siamo molto consapevoli che la questione celibato è importante: sarà trattata, ma non sarà la questione centrale del Simposio”. A spiegarlo è stato il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione – in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede – del simposio internazionale “Per una teologia fondamentale del sacerdozio”, in programma dal 17 al 19 febbraio 2022 per iniziativa della citata Congregazione pontificia. “Non è un simposio sul celibato sacerdotale, come se questa questione dovesse essere ripresa fondamentalmente”, ha precisato Ouellet: “È una prospettiva più ampia, che parte dal dal battesimo. È il Concilio Vaticano II che ha rimesso in primo piano il sacerdozio dei battezzati, ma questa prospettiva non è entrata profondamente nella vita e nella pastorale della Chiesa. Ci vuole un lavoro ulteriore, e il Simposio servirà ad approfondire la questione, partendo non dall’organizzazione e della ripartizione delle funzioni, ma dal mistero della Chiesa: il ‘santo popolo di Dio’ di cui parla il Papa, abitato dalla comunione della Santissima Trinità”.