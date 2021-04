Papa Francesco: nomina don Armando Matteo sottosegretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della fede

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha nominato sottosegretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della fede don Armando Matteo, finora professore straordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana e direttore della Rivista Urbaniana University Journal. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Don Matteo è nato a Catanzaro il 21 settembre 1970. È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dopo aver svolto diversi ministeri nella propria arcidiocesi, dal 2005 al 2011 è stato assistente ecclesiastico nazionale della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) e, nel 2012, consulente ecclesiastico nazionale dell’Aimc (Associazione italiana maestri cattolici). È professore straordinario di teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana, direttore della rivista Urbaniana University Journal ed autore di numerose pubblicazioni in ambito teologico.