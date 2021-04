Missioni: su Noticum di aprile il nodo della libertà religiosa in Italia. Sud Sudan, parla il neo vescovo Christian Carlassare

Nel numero di aprile di Noticum, rivista missionaria della Fondazione Missio e del Cum di Verona, si affronta il tema della libertà religiosa, tutelata in Italia dalla Costituzione. “Lo facciamo intervistando un imam, un intellettuale ebreo e un prete, un giurista e un giornalista che si occupa di queste tematiche”, spiegano dalla redazione di Verona. “Cosa vuol dire per un musulmano, in Italia, dover pregare in un capannone? E per un ebreo entrare in una sinagoga sorvegliata dai militari dove, prima di accedere, per motivi di sicurezza devi comunicare le tue generalità?”. Sullo stesso numero l’intervista con padre Christian Carlassare, comboniano, nominato vescovo di Rumbek in Sud Sudan, il più giovane vescovo del mondo. Poi le lettere dall’Amazzonia e dal Benin, da dove don Amedeo Cristino riporta la vicenda di una donna in un villaggio, seconda moglie di un poligamo, madre di 5 figli, che vorrebbe il battesimo. Don Gigi Fontana, di ritorno dal Brasile, nella rubrica “Missionari rientrati” racconta il suo essere prete oggi a Vicenza.