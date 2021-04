Comunicazioni sociali: Univ. Santa Croce, aperte iscrizioni a Webinar Series “Inspiring Trust”

Sono aperte le iscrizioni al Webinar Series “Inspiring Trust” (aprile-maggio 2021), organizzato dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce. Lo rende noto la stessa Facoltà che informa che il “Webinar Series” online sostituisce la XII edizione del “Seminario professionale per gli uffici di comunicazione”, che non si è potuto tenere a Roma a causa della pandemia. Il programma consiste in 6 sessioni, che avranno luogo i giorni: 22 e 29 aprile; 6, 13, 20 e 27 maggio, dalle 15 alle 17. Il primo appuntamento è per giovedì 22 aprile, con gli interventi su “Cosa sta succedendo alla fiducia?​” di Juan Narbona, della Pontificia Università della Santa Croce, e su “Fidati ancora di me” di Anne Gregory, dell’University of Huddersfield (Regno Unito). I lavori saranno in inglese (traduzione simultanea in spagnolo). Alle 16.15 una sessione pratica: “Affrontare le avversità con strategie positive: storie di successo della diocesi di Los Angeles”, con Kathleen Buckley Domingo, dell’Ufficio vita, giustizia e pace dell’arcidiocesi di Los Angeles. Gli iscritti riceveranno un link a Zoom il giorno prima di ogni webinar. “Webinar Series” saranno registrati e accessibili (tramite password) per diverse settimane. Una volta iscritti, i partecipanti che lo desiderano potranno ricevere una newsletter quindicinale (da febbraio a giugno) con suggerimenti di letture, video e altre risorse per preparare o ampliare conoscenze sugli argomenti trattati nei webinar. Programma: https://www.pusc.it/csi/ucc2021/progr. Iscrizioni: http://eventi.pusc.it/.