Bafta 2021: la British Academy premia “Nomadland” come miglior film, regia, fotografia e attrice Frances McDormand. Miglior attore Anthony Hopkins

Si è tenuta ieri, domenica 11 aprile, alla Royal Albert Hall di Londra (e in collegamento streaming con i vincitori) la 74ª edizione dei premi Bafta, i riconoscimenti al mondo del cinema assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. I Bafta precedono di pochi giorni gli Oscar, il 25 aprile a Los Angeles, e come i Golden Globe offrono una possibile proiezione dell’andamento delle statuette.

A imporsi con quattro premi pesanti ai BAFTA è l’acclamato “Nomadland” di Chloé Zhao, film rivelazione alla 77ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia dove ha ottenuto il Leone d’oro. A Londra “Nomadland” vince i riconoscimenti come miglior film, regia, fotografia e soprattutto interprete Frances McDormand, di una bravura sconvolgente.

Miglior attore è Anthony Hopkins per il film “The Father” di Florian Zeller – ancora inedito in Italia –, che conquista anche la miglior sceneggiatura non originale. Attori non protagonisti sono Daniel Kaluuya per “Judas and the Black Messiah” e Yoon Yeo-jeong per “Minari”.

Tra gli altri titoli in primo piano ai Bafta c’è “Promising Young Woman” di Emerald Fennell, che conquista sia il riconoscimento di Outstanding British Film, ossia miglior film britannico, che la miglior sceneggiatura originale sempre della Fennell.

Film internazionale è quello del danese Thomas Vinterberg, “Un altro giro” (“Druk”), passato alla Festa del Cinema di Roma 2020 e tra i favoriti agli Academy Awards. Miglior animazione è come da previsione “Soul” di Pete Docter, che sta ottenendo consensi ovunque, Golden Globe compresi; il cartoon ottiene inoltre la miglior colonna sonora.

Niente da fare per il “Pinocchio” di Matteo Garrone che era in corsa per il miglior trucco e acconciatura; il premio è andato al film targato Netflix “Ma Rainey’s Black Bottom”. Infine, il miglior documentario è “My Octopus Teacher” di Pippa Ehrlich e James Reed.