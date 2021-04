Diocesi: Caritas Frosinone, un progetto con i detenuti per riscoprire antichi mestieri e creare opportunità di lavoro

“Art Inside”: si chiama così un nuovo progetto promosso dalla Caritas della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, insieme alla cooperativa sociale Diaconia, ente gestore dei servizi della diocesi. Ventiquattro detenuti della casa circondariale “G. Pagliei”, nel capoluogo della Ciociaria, saranno coinvolti nei prossimi mesi in una serie di laboratori tra arte e artigianato. “Le attività sono orientate alla riscoperta e alla rivalutazione di antichi mestieri e professionalità che tendono a sparire – fanno sapere dalla cooperativa Diaconia –. Attraverso di esse è possibile contribuire alla valorizzazione dell’artigianato tradizionale e dei saperi locali, favorendo la costruzione di un circuito culturale diffuso e integrato all’interno del carcere”. Sartoria e antica ceramica sono le materie al centro dei percorsi formativi, ognuno per la durata di cento ore, e metteranno insieme l’istruzione professionale e possibili future opportunità lavorative. Gli oggetti creati saranno inoltre venduti all’interno della Bottega Equa di Frosinone, anche questa gestita da Diaconia. “L’obiettivo del progetto è quello di rendere concreto un principio sancito dalla nostra Costituzione: la detenzione come rieducazione delle persone e non come semplice pena. Con il progetto si vuole dare un nuovo punto di partenza nella vita di ventiquattro persone che potranno sia imparare un mestiere che avere la capacità di esprimere se stessi”, concludono dalla Cooperativa Diaconia.