Diocesi: abbazia territoriale di Subiaco, dom Messina Cicchetti nuovo parroco cattedrale di Santa Scolastica

Abbazia di santa Scolastica (origine VI sec. D.C.)

Dom Fabrizio Messina Cicchetti è il nuovo parroco della cattedrale di Santa Scolastica dell’abbazia territoriale di Subiaco. Il decreto di nomina è stato reso noto ieri dall’abate ordinario dom Mauro Meacci, all’inizio della messa conventuale. Nell’omelia il nuovo parroco ha voluto ricordare “la storia e la tradizione” del Protocenobio benedettino di Santa Scolastica, chiamato “ad amplificare la vocazione all’accoglienza ereditata da San Benedetto: al Cristo che bussa cioè ai fratelli che sopraggiungono, Benedetto dice di lavar loro le mani e i piedi, leggergli la Parola di Dio, portarli in Chiesa a pregare per riconoscere per loro tramite la misericordia di Dio che si fa presente”, come recita il capitolo 53 della Regola benedettina. “Ascolto della Parola, condivisione della preghiera, servizio di carità”, ha detto dom Messina Cicchetti, “sono esattamente i tre ambiti della pastorale profetica, sacerdotale e regale con cui si esprime la sollecitudine della Chiesa verso i suoi figli. Così com’è avvenuto in passato, non dovrà mai mancare a coloro che a vario titolo busseranno alla porta di questa parrocchia l’accoglienza sincera, l’indicazione chiara del primato di Dio, una parola di conforto, un gesto di fraternità e di sincera amicizia”.