Coronavirus Covid-19: Oppido-Palmi, Centro d’ascolto Caritas supporta la prenotazione dei vaccini per over 70 e persone fragili

“Il Centro d’ascolto della Caritas diocesana propone un servizio di mutualità ai cittadini per supportare la prenotazione dei vaccini anti-Covid”. È quanto si legge in una nota della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. L’iniziativa avviene “in una visione di comunità che si avvolge oggi più che mai in un periodo di pandemia che ha messo in ginocchio le certezze di tutti e soprattutto dei più fragili”. Il servizio di prenotazione si rivolge alle persone over 70 e ai soggetti fragili di qualunque età riconosciuti per patologia tra le categorie vaccinabili che sono impossibilitati a farlo in autonomia e verrà gestito dagli operatori del Centro d’ascolto diocesano presso gli uffici della Casa del laicato due giorni alla settimana, lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18. “Attraverso il servizio, supportato dagli operatori – viene spiegato – si potrà prenotare il vaccino anti-Covid on line e ricevere la stampa della documentazione necessaria, sarà obbligatorio essere muniti di tessera sanitaria per accedere al sito di prenotazione”.