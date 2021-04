Francia: solidarietà dei vescovi ai musulmani per atti di islamofobia, “sono fonte di profonda tristezza”. Auguri per “un Ramadan di pace e fraternità”

Solidarietà della Conferenza episcopale francese alla comunità islamica del Paese in seguito al tentato incendio alla moschea di Nantes giovedì sera e alle iscrizioni aggressive e sprezzanti nei confronti dei musulmani che sono state ritrovate ieri al Centro Avicenne di Rennes. Sono atti che si aggiungono “agli insulti e alle minacce rivolte a personalità musulmane” e che “sono fonte di profonda tristezza e rabbia per tutti i francesi. La Conferenza episcopale francese – si legge quindi nella nota – esprime la sua solidarietà ai musulmani del nostro Paese, soprattutto all’avvicinarsi del mese del Ramadan. Esprime l’augurio che i nostri connazionali musulmani possano vivere questo mese di digiuno, preghiera e carità in pace e fraternità. Chiede ai cattolici in Francia di esprimere la loro simpatia e incoraggiamento alle comunità musulmane nel loro quartiere”.