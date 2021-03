Spiritualità: Festival biblico extra, al via nuovo ciclo di incontri online. Domani con il diplomatico Franco Gentilini, giovedì con l’ex-magistrato Gherardo Colombo

Prende il via domani il nuovo ciclo di incontri online del Festival biblico extra 2021. Domani alle 18:30 primo appuntamento dal titolo “Lo tratterete come colui che è nato fra di voi (Lv 19,33)” per il ciclo “Meditazioni”. Fernando Gentilini, diplomatico di lungo corso con alle spalle un’esperienza ventennale in gestione di crisi internazionali, affari europei e multilaterali, dal 2018 direttore generale per il Medio Oriente e il Nord Africa del Servizio diplomatico europeo di Bruxelles, proporrà una riflessione sul tema della fratellanza attraverso l’esperienza della diplomazia europea suggerendo come, a differenza dall’immagine stereotipata di questo ruolo, essa dia modo di agire anche in termini di pace, etica, povertà.

L’incontro sarà moderato da mons. Martino Signoretto, referente del Festival Biblico per la sede di Verona. Giovedì alle 18:15 le interviste di Salotto San Paolo – realizzate in collaborazione con il mensile Jesus del Gruppo editoriale San Paolo e che avranno come filo conduttore “ciò che fraternità non è” – ospiteranno, invece, l’ex magistrato Gherardo Colombo, presidente onorario di ResQ-People Saving People. Nel corso dell’incontro “Mediterraneo, tomba dei migranti e dei diritti” moderato dal giornalista Paolo Rappellino, partendo dalla situazione attuale – dalla strage dei migranti che continua da anni nel Mare nostrum, dalla “sospensione” dei diritti nei centri di “accoglienza”, da Lampedusa a Lesbo, dall’impotenza e l’indifferenza dell’Europa davanti alle centinaia di richiedenti asilo bloccati nel gelo al confine tra Bosnia e Croazia – “proveremo a interrogarci sul perché il fenomeno migratorio metta in luce la fragilità delle democrazie del vecchio continente nel mettere in atto politiche di solidarietà”, si legge in una nota.