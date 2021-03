Quattordici migranti, tra cui quattro bambini, sono morti in un naufragio al largo della Tunisia, vicino la città di Sfax, mentre altri 139 sono stati tratti in salvo. Lo rende noto la guardia nazionale tunisina. Salpati nella notte a bordo di due imbarcazioni di fortuna, i migranti provenivano per la maggior parte dall’Africa subsahariana per tentare di raggiungere l’Europa. Intanto proseguono le operazioni alla ricerca di altri eventuali superstiti.