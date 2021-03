Economia: Ocse, nel 2021 Pil mondiale al 5,6%. Rivista al ribasso la stima di quello italiano (4,1%)

Nelle sue previsioni, l’Ocse indica una crescita del Pil globale al 5,6% per l’anno in corso, una revisione al rialzo di oltre l’1% rispetto alla proiezione del dicembre 2020 e del 4% nel 2022. È quanto emerge dall’ultimo Interim Economic Outlook dell’Ocse.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico prevede che la produzione mondiale raggiungerà i livelli pre-pandemici entro la metà del 2021, ma il il ritmo e la durata del recupero dipenderanno dalla corsa tra i vaccini e le varianti emergenti del virus.

Per quanto riguarda l’Italia, l’Ocse rivede la stima sul Pil per il biennio 2021-22. Dopo aver segnato un -8,9% nel 2020, il Pil italiano è atteso cresca del 4,1% nel 2021 con una revisione al ribasso dello 0,2% rispetto alle previsioni di dicembre. Aggiornata anche – questa volta al rialzo – la stima del Pil italiano per il 2022, che dovrebbe essere pari al +4% (0,8 punti in più rispetto alla stima precedente).