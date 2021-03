Anno famiglia Amoris Laetitia: Radio Mater, al via oggi la nuova rubrica “Insieme verso l’infinito e oltre” condotta da padre Vianelli

A pochi giorni dall’inizio dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, che Papa Francesco inaugurerà il prossimo 19 marzo e che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro mondiale delle famiglie a Roma, Radio Mater propone una nuova rubrica sulla famiglia e sull’approfondimento dell’esortazione apostolica, dal titolo: “Insieme verso l’infinito e oltre”, che sarà condotta da padre Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. La rubrica andrà in onda tutti i secondi martedì del mese alle ore 17,30. Il primo appuntamento stasera, 9 marzo.