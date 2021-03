Diocesi: Gaeta, da stasera torna “Dabar. Potere alla Parola”

Stasera, alle 21.30 si terrà il primo appuntamento per il 2021 di “Dabar. Potere alla Parola”, il percorso della Chiesa di Gaeta per riscoprire le parole importanti della vita grazie alla Parola di Dio e alle parole degli uomini. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’arcidiocesi di Gaeta. Dalle 23, sarà trasmesso su Lazio Tv (Canale 650). L’appuntamento di oggi 9 marzo ha come slogan “Dove metti il cuore”. “Abbagliati dalla potenza non siamo più addestrati a cercare cuori e per questo tutto ci spaventa, tutto dura un momento, tutto ci sembra troppo piccolo. Niente vale la pena. Ci vuole un cuore grande per fare imprese grandi, anche solo l’impresa di perdonare o quella di ascoltare. L’amore infine richiede un cuore che sappia conoscere, che sappia guardare oltre le apparenze”, spiega una nota della diocesi.

Il cammino di Dabar è nato nel 2018 ed è stato realizzato negli anni con il coinvolgimento delle comunità ecclesiali e civili della nostra diocesi. Gli incontri di Dabar uniscono riflessioni, testimonianze, musica, danza, spiritualità e cultura. Un lavoro di sinergia con tutti gli uomini e donne di buona volontà per dare potere alle parole perdute del nostro tempo. Info: www.arcidiocesigaeta.it.