Diocesi: Brindisi, il 18 marzo l’arcivescovo Caliandro ordinerà due sacerdoti nel 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale

L’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Domenico Caliandro, festeggerà il 50º anniversario della sua ordinazione presbiterale, il prossimo 18 marzo. “Per suo espresso desiderio non ci saranno festeggiamenti, ma chiede solo la preghiera per la sua persona e il suo servizio di vescovo per la nostra Chiesa diocesana”, informa in una nota la diocesi. In quel giorno, alle 17.30, in concomitanza con il suo anniversario di sacerdozio, il presule ordinerà in cattedrale due nuovi presbiteri: don Francesco Argese e don Vito Paparella. Nei giorni precedenti, secondo la disponibilità, nelle parrocchie ci sarà una adorazione eucaristica per pregare secondo le intenzioni dell’arcivescovo, per la santificazione del clero e per le vocazioni al sacerdozio.