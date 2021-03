Coronavirus Covid-19: Ocse, “in vista la ripresa economica globale ma è fondamentale un’implementazione della vaccinazione più rapida ed efficace in tutto il mondo”

“Una ripresa economica globale è in vista, ma è fondamentale un’implementazione della vaccinazione più rapida ed efficace in tutto il mondo, nel rispetto delle necessarie misure sanitarie e di allontanamento sociale”. È quanto emerge dall’ultimo Interim Economic Outlook dell’Ocse.

“Negli ultimi mesi – viene rilevato – l’attività in molti settori è aumentata e si è adattata alle restrizioni pandemiche. La diffusione dei vaccini, sebbene irregolare, sta finalmente guadagnando slancio e lo stimolo fiscale del governo, in particolare negli Stati Uniti, probabilmente darà un forte impulso all’attività economica”.

L’Ocse conferma che “la pandemia sta aumentando i divari nelle prestazioni economiche tra i Paesi e tra i settori, aumentando le disuguaglianze sociali, che colpiscono in particolare i gruppi vulnerabili e rischiando danni a lungo termine alle prospettive di lavoro e agli standard di vita per molte persone”.

Nell’Interim Economic Outlook viene chiesto “un aumento della vaccinazione, uno stimolo fiscale più rapido e mirato per promuovere la produzione e la fiducia e mantenere il sostegno al reddito per le persone e le imprese duramente colpite dalla pandemia mentre si prepara il terreno per una ripresa sostenibile”.

Per Angel Gurría, segretario generale dell’Ocse, “la velocità è essenziale”. “Non c’è spazio per l’autocompiacimento. I vaccini devono essere distribuiti più velocemente e globalmente. Ciò richiederà una cooperazione e un coordinamento internazionali migliori di quanto abbiamo visto finora. È solo in questo modo che possiamo concentrare la nostra attenzione sulla costruzione in avanti migliore e gettare le basi per una ripresa prospera e duratura per tutti”.