Quaresima: Spoleto-Norcia, Via Crucis on line animata dai ragazzi della catechesi

“In cammino verso la Luce”: è il progetto che l’Ufficio catechistico dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, coordinato da Sabrina Guerrini, ha pensato per la Quaresima 2021. Lo riferisce oggi l’Ufficio comunicazioni sociali diocesano. I bambini e i ragazzi della catechesi delle varie zone pastorali, chiamate Pievanie, in questo tempo di Quaresima stanno animando on line la Via Crucis. Ogni martedì e venerdì vengono pubblicate nel sito della diocesi (www.spoletonorcia.it) e nei canali social (Facebook: SpoletoNorcia e YouTube: Archidiocesi Spoleto Norcia) le varie stazioni che ripercorrono il percorso di Gesù verso il Golgota. Al termine di ogni stazione della Via Crucis, c’è una presentazione video delle parrocchie che compongono le varie Pievanie. I video sono realizzati dalla Media Production di Spoleto di Alessandro Pratelli, con il coordinamento dell’Ufficio stampa diocesano. “In questo anno pastorale particolare – afferma Guerrini – in cui la pandemia costringe a limitare i rapporti umani e le frequentazioni con gli altri, i ragazzi che seguono la catechesi nella nostra diocesi non si sono scoraggiati e lasciati andare, ma, anzi, hanno voluto dare un segno visibile di comunione nella preghiera in tempo di Quaresima. Ogni Pievania ha seguito nella preghiera le orme di Gesù, animando una parte della Via Crucis. E percorrendo un’unica strada tutti insieme alla sequela di Cristo nel suo cammino doloroso, si arriverà a vedere la Luce del Risorto”. Il progetto, conclude Guerrini, “è una bella occasione anche per far conoscere ai ragazzi i diversi e bellissimi territori della nostra diocesi e così comprendere appieno che siamo un popolo di Dio in cammino e parte di un’unica Chiesa”. Per vedere le prime quattro stazioni accedere al seguente link: https://www.spoletonorcia.it/via-crucis-on-line-animata-dai-ragazzi-della-catechesi/.