Festival della giustizia: il 12 marzo prima edizione in forma digitale. Introduzione di Marta Cartabia e lectio magistralis di Luciano Violante

Si terrà in forma digitale il prossimo 12 marzo, a partire dalle 10, la prima edizione del Festival della giustizia, evento con cui Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e 4cLegal, in collaborazione con il Gruppo 24 ORE, intendono fare il punto sul sistema giustizia in Italia. A tenere l’intervento introduttivo sarà la ministra della Giustizia Marta Cartabia; la lectio magistralis è affidata a Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati. Interverranno fra gli altri gli ex ministri della Giustizia Angelino Alfano e Alfonso Bonafede, insieme all’avvocato Nicola Buccico (ex-presidente del Cnf) e Giovanni Canzio (presidente emerito della Corte di cassazione). Tra i temi sul tappeto digitalizzazione della giustizia; l’avvocato del futuro; giustizia predittiva, intelligenza artificiale, blockchain

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione su https://piattaforma.4clegal.com/festival-della-giustizia/.