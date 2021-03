Educazione: Bianchi (ministro Istruzione), “dobbiamo ricostruire un futuro per i nostri ragazzi”

“Il nostro Paese sta affrontando un momento difficile, che può essere superato soltanto lavorando insieme. Dobbiamo ricostruire un futuro per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, rimettere al centro la scuola e la comunità educante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto oggi all’incontro on line di presentazione del nuovo bando di Con i Bambini “Per le comunità educanti”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “Il Terzo settore deve poter svolgere un ruolo determinante in un Paese che si riconosce nella molteplicità della partecipazione alla vita collettiva, alla vita di una Repubblica che si ritrova nella Costituzione”, ha aggiunto.