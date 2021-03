Diocesi: Napoli, domani sera on line un incontro sulla “Storia delle famiglie nella Bibbia”

L’Ufficio Famiglia e Vita della diocesi di Napoli invita al secondo incontro di formazione per operatori di pastorale familiare: “Storia delle famiglie nella Bibbia”. L’appuntamento è domani, mercoledì 10 marzo, alle ore 19,30. Conduce l’incontro Luigi Santopaolo, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale e presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. L’appuntamento è il secondo di quattro incontri che costituiscono un itinerario di formazione ispirato alla storia delle famiglie nella Bibbia e sono collocati tutti di mercoledì alle ore 19,30, fino al 12 maggio.

Gli incontri, spiega la diocesi, “percorrono alcune vicende della Bibbia che è anche storia di famiglie. Infatti, le famiglie della Bibbia incontrano Dio nelle loro quotidianità, nelle loro vicissitudini, nella gioia e nel pianto, proprio come oggi accade alle famiglie del nostro tempo”.

Per seguire l’incontro basta collegarsi al link https://meet.google.com/xud-bzpx-rxr oppure su Facebook.

La registrazione dell’incontro sarà resa disponibile sul canale YouTube “Ufficio Famiglia Napoli”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita inviando una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.