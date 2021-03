Polizia: Palermo, il Siulp e il questore doneranno domani la “coperta della speranza” a Biagio Conte

Domani, mercoledì 10 marzo, alle 10.30, davanti all’ingresso principale della cattedrale di Palermo verrà donata la “coperta della speranza” a Biagio Conte, che si trova proprio lì, per terra, in penitenza digiunando e in preghiera (ad oggi 21 giorni), in occasione della Quaresima. Prega affinché il virus venga sconfitto e perché nasca una società migliore.

La “coperta della speranza” sarà donata dal questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, assieme al responsabile relazione esterne del sindacato Siulp della Polizia di Stato, Giuseppe Puleo, promotore di questa iniziativa, e dal segretario provinciale del sindacato Francesco Quattrocchi a nome della tante associazioni che hanno collaborato. Tra queste, il gruppo di Bagheria dell’associazione nazionale Polizia di Stato, l’Anps di Palermo con il presidente Raffaele Palma, le associazioni delle università delle tre età di Altavilla Milicia e di Bagheria, con le presidenti Enza Lo Cascio e Mariella Di Salvo, la Fidapa di Casteldaccia, con la presidente Antonella Romano, l’associazione nazionale Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, con i presidenti Enzo Miccoli e Rosario Clemenza. In occasione della consegna della “coperta della speranza” verrà spiegato come è nata l’iniziativa e “perché” hanno collaborato tante persone.