Diocesi: Porto-Santa Rufina, operatori Caritas a confronto in un percorso sul volontariato al tempo del Covid-19

Prende il via giovedì 11 marzo sulla piattaforma Zoom un ciclo di cinque incontri promossi dalla Caritas diocesana di Porto-Santa Rufina sul tema “Il volontariato nel tempo del Covid-19. Fatiche e risorse da condividere”. Fino a metà aprile, gli operatori delle Caritas parrocchiali e dei centri d’ascolto saranno aiutati dalla psicologa Alessandra Azara a ripercorrere l’anno di impegno appena trascorso. “L’obiettivo è offrire non solo contenuti, ma anche uno spazio in cui i volontari possano essere ascoltati – spiega al Sir la direttrice della Caritas di Porto-Santa Rufina, Serena Campitiello –. Passeranno dunque ‘dall’altra parte’ rispetto al servizio che fanno di solito e proveranno a condividere i vissuti nel tempo della pandemia. Durante l’anno, come Caritas diocesana, siamo stati in contatto costante con loro, tra difficoltà e opportunità da cogliere, ma questa sarà la prima occasione per ritrovarci tutti insieme”. Durante la pandemia, molti dei servizi Caritas hanno cambiato modalità, nella diocesi di Porto-Santa Rufina come in tante parti d’Italia: dagli incontri su appuntamento agli ascolti telefonici, dalla mensa con pasti da asporto a progetti a favore delle famiglie con figli che avevano bisogno di strumenti informatici per la didattica a distanza. “Il percorso che inizia questa settimana parte dal vissuto personale per poi focalizzarsi sulle nuove strategie di relazione e comunicazione. Ci piacerebbe anche conoscere le attese degli operatori, così da sondare possibilità di nuovi percorsi futuri che valorizzino il servizio di ognuno”, conclude Campitiello.