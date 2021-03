Riviste: MigrantiPress, nel nuovo numero articoli dedicati a San Giuseppe

“Con cuore di Padre” è il titolo della copertina del nuovo numero della rivista mensile della Fondazione Migrantes, “MigrantiPress”. A dicembre Papa Francesco ha scritto una lettera sulla figura di San Giuseppe e ha indetto un Anno speciale che si concluderà l’8 dicembre 2021. Sono note a tutti la “predilezione” dell’attuale Pontefice per le persone umili e poco appariscenti e la sua diffidenza verso la mentalità che mette sempre al centro il calcolo economico e l’autoaffermazione ad ogni costo. Tutto ciò – si legge nell’editoriale del giornale – emerge con chiarezza anche nelle riflessioni sulla figura di San Giuseppe, del quale si mettono in evidenza soprattutto l’assoluto disinteresse che ne caratterizzò la vita e la gratuità del suo amore per Gesù e Maria, ad imitazione del “cuore di Padre” con cui Dio guarda l’umanità intera.

Nel numero, in distribuzione in questi giorni, articoli su San Giuseppe, sulla devozione del beato Scalabrini a San Giuseppe e su San Gemine. E poi articoli sulla rotta balcanica, sugli studenti internazionali e, ancora, sui 70 anni del mensile delle Missioni cattoliche italiane di Germania e Scandinavia, “Corriere d’Italia”.

Spazio anche alle difficoltà della gente dello spettacolo viaggiante durante questo tempo di pandemia. E poi il “Lessico dell’immigrazione “ e “Gli italiani che hanno fatto…”.