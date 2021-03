Satanismo: Morocutti (esorcista), “il satanismo culturale chiamato anche filosofico va per la maggiore”

“Fino a qualche anno fa i messaggi arrivavano in modo subliminale ora in maniera esplicita”. Così don Paolo Morocutti, esorcista e docente di Psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, questo pomeriggio in un incontro su Youtube, riguardo ad alcune performance durante le serate del festival di Sanremo. Altro campo ricordato dal docente in cui si sta familiarizzando la figura di satana è quello dei fumetti. Il sacerdote ha fatto l’esempio di un personaggio del manga giapponese “Dragon Ball”, chiamato mr Satan, e dei temi trattati in un altro “I sette peccati mortali”. “Questa realtà – spiega – crea delle distorsioni incredibili. Il satanismo culturale chiamato anche filosofico va per la maggiore. Smettiamola di pensare al satanismo acido, fatto di borchie e tatuaggi, quello più pericoloso è il filosofico”. Attenzione poi alla trappola delle fake news: “Siamo – dice – troppo poco attenti ad approfondire le notizie. Questo è un problema nel quale il demonio ci fa fuori tutti. Per esempio sul tema dei vaccini che utilizzano le cellule embrionali, in rete sono nate delle discussioni in cui si attacca il Papa perché si crede che legittimi l’aborto. Bisogna andare sempre alle fonti. Il luogo dei social è un posto di grande confusione. Le notizie vanno sempre studiate”.