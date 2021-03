Papa in Iraq: Bruni, durata 45 minuti la visita di cortesia al Grande Ayatollah Al-SIstani

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha incontrato questa mattina a Najaf il Grande Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani. A confermare la prima tappa della seconda giornata del Papa in Iraq è il direttore della Sala Stampa della Santa, Matteo Bruni. “Durante la visita di cortesia, durata circa quarantacinque minuti – ha dichiarato – il Santo Padre ha

sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’amicizia fra le comunità religiose perché, coltivando il rispetto reciproco e il dialogo, si possa contribuire al bene dell’Iraq, della regione e dell’intera umanità”. L’incontro, inoltre, “è stata l’occasione per il Papa di ringraziare il Grande Ayatollah Al-Sistani perché,

assieme alla comunità sciita, di fronte alla violenza e alle grandi difficoltà degli anni scorsi, ha levato la sua voce in difesa dei più deboli e perseguitati, affermando la sacralità della vita umana e l’importanza dell’unità del popolo iracheno”. Nel congedarsi dal Grande Ayatollah, il Santo Padre ha infine ribadito la sua preghiera a Dio, Creatore di tutti, “per un futuro di pace e di fraternità per l’amata terra irachena, per il Medio Oriente e per il mondo intero”.