Otto marzo: Caritas Internationalis, quattro webinar sul ruolo delle donne nel mondo post-Covid. Videomessaggio del card. Tagle

Caritas internationalis lancia una serie di quattro webinar, l’8 marzo, per riflettere sul ruolo delle donne “in qualità di leader” nel mondo post-Covid, in occasione della Giornata internazionale della donna. “Donne appartenenti alla confederazione Caritas discuteranno del ruolo femminile – spiega un comunicato – in prima linea in difesa dei poveri durante la pandemia, come esse possono guidare il processo di un nuovo inizio dalla base al livello globale, le tendenze e ciò che il futuro riserva alla leadership delle donne nella comunità”. Rita Rhayem, di Caritas Libano, parlerà di “Donne in prima linea in Libano e nel mondo”; Patricia Adèle Félicité, di Caritas Ile Maurice, approfondirà il ruolo delle “Donne che guidano la risposta al Covid-19 a livello locale”. Di “sfide per le donne in situazioni di conflitto” parleranno Janeth Marquez e Susana Raffalli, di Caritas Venezuela. Seguiranno gli interventi di Shiba Mary D’Rozario, di Caritas Bangladesh, su “Le donne nella crisi dei rifugiati rohingya durante la pandemia di Covid-19”, e di Martha Rubiano Skretteberg, di Caritas Norvegia, sul “Raggiungere l’uguaglianza e promuovere la leadership delle donne a tutti i livelli all’ interno della confederazione Caritas”. In apertura l’introduzione di Aloysius John, segretario generale di Caritas internationalis, e il video messaggio del card. Luis Tagle, presidente di Caritas internationalis. I successivi webinar si terranno il 16, 22 e 29 marzo.