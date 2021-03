Papa in Iraq: il programma della seconda giornata

La seconda giornata di Papa Francesco in Iraq è cominciata alle 7.45 di stamattina (5.45 ora di Roma), con il trasferimento all’aeroporto di Baghdad alla volta di Najaf, per l’incontro in forma strettamente privata , in programma alle 8.40 (5.40) nella residenza del Grand Ayatollah Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani, leader della comunità sciita irachena e direttore della hawza (ovvero del seminario religioso sciita duodecimano) di Najaf. Poi il trasferimento all’aeroporto di Najaf, con il congedo dal Governatore, e il trasferimento a Nassiriya, per l’incontro interreligioso nella piana di Ur dei Caldei, dove alle 11.10 (9.10) Papa Francesco terrà il suo terzo discorso in terra irachena e verrà pronunciata la preghiera dei figli di Abramo, prima di recarsi di nuovo all’aeroporto di Nassiriya alla volta di Baghdad, dove Francesco pranzerà in privato in nunziatura e si concederà un momento di riposo. Nel pomeriggio, alle 17.30 (15.30), il trasferimento in auto alla cattedrale caldea di San Giuseppe, dove alle 18 (16) è in programma la celebrazione eucaristica in rito caldeo, in italiano, caldeo e arabo, al termine della quale il card. Louis Raphaël Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei, rivolge un indirizzo di saluto al Santo Padre. Alle 19.45 (17.45) il trasferimento alla nunziatura apostolica, per la cena in privato.