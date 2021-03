Diocesi: Tivoli, il 7 marzo si celebra la Giornata della Carità. Colletta per le opere di solidarietà

Si celebrerà domenica 7 marzo in tutte le parrocchie e comunità della diocesi di Tivoli e Palestrina, la Giornata diocesana della Carità, nello spirito dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Voluta dal vescovo, mons. Mauro Parmeggiani, fin dal suo arrivo, nel 2008, nella diocesi di Tivoli, essa si estende anche a quella di Palestrina unita in persona episcopi a quella tiburtina, da Papa Francesco, il 19 febbraio 2019.

La Giornata diocesana della Carità consisterà in una apposita colletta, raccolta durante le messe in tutte le comunità, per sostenere le cosiddette “Opere-segno” della diocesi di Tivoli e di Palestrina: le mense per i poveri a Tivoli e a Villanova di Guidonia con annesso il dormitorio per i papà separati; la Casa Santa Chiara per le ragazze madri con bambini; i Consultori familiari Familiaris Consortio (di Tivoli) e Sidera (a Palestrina), i Centri di ascolto presso le sedi delle Caritas diocesane, il Punto zero per le famiglie di figli vittime di dipendenze e orientamento a comunità di recupero per i figli; la Scuola di lingua italiana per stranieri a Palestrina, la Casa di Colle Farina (Zagarolo) adibita a dopo-scuola per ragazzi con difficoltà nell’apprendimento.

Le offerte raccolte saranno consegnate al vescovo durante la prossima messa crismale prevista, con il rispetto delle norme antipandemiche in vigore, la mattina del Giovedì Santo, 1° aprile.

Mons. Parmeggiani, invitando i presbiteri e tutti i fedeli a celebrare questa Giornata ha esortato anche con una sua lettera del 20 febbraio scorso a tenere apposite catechesi ai bambini come ai giovani e agli adulti e alle famiglie sull’importanza della carità che è oggi più che mai “lo strumento più efficace per evangelizzare”.