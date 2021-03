Papa in Iraq: arrivato a Ur dei Caldei per l’incontro interreligioso

Dopo la visita di cortesia al Grand Ayatollah Sayyd Ali Al-Husayni Al-Sistani, leader della Comunità sciita irachena, da Najaf Papa Francesco è arrivato a Ur dei Caldei, secondo la tradizione patria di Abramo, per l’incontro interreligioso durante il quale terrà il suo terzo discorso in Iraq. Dopo il canto iniziale, il canto della lettura tratta dal Libro della Genesi e di un brano del Corano, due giovani portano la loro testimonianza a cui fanno seguito le testimonianze di una donna di religione sabea mandea e di un uomo di religione musulmana. Quindi il Santo Padre pronuncia il Suo discorso. Al termine, dopo la preghiera dei figli di Abramo e il canto finale e dopo aver posato con i leader religiosi per la foto di gruppo, il Papa si trasferisce in auto all’Aeroporto di Nassiriya. Qui, dopo essersi congedato dall’arcivescovo di

Bassorah dei Caldei, mons. Habib Hermiz Jajou Al Nawfali, dall’esarca patriarcale di Bassorah e Golfo, mons. Firas Drdr, fa rientro a Baghdad. Alle ore 13.20 locali (11.20 ora di Roma), il Papa si trasferisce in auto alla nunziatura apostolica.