Otto marzo: le donne dei Vigili del fuoco  e della Polizia di stato in piazza per sensibilizzare la donazione di sangue

Nella Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, scendono in piazza in diverse città dell’Italia le donne dei Vigili del fuoco e della Polizia di stato assieme ai volontari di Donatorinati, Associazione Onlus di donatori e volontari del personale della Polizia di stato. Un’iniziativa “ideata per sensibilizzare i cittadini a donare sangue e, contemporaneamente, ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte negli anni ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto”, spiega una nota. Durante la giornata in piazza del Popolo a Roma, organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19 come nel resto delle piazze italiane, saranno presenti anche alcune atlete delle Fiamme rosse e delle Fiamme oro.