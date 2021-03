Coronavirus Covid-19: quarantena fiduciaria, Caritas Aversa comunica sanificazione dei locali. Tampone negativo per ospiti e personale

“Facendo seguito alla comunicazione divulgata ieri, riguardante il periodo di quarantena fiduciaria che ha reso necessaria la sospensione di alcuni servizi (mensa, asporto, centro ascolto, ufficio Immigrazione)”, la Caritas diocesana di Aversa informa di “aver provveduto alla sanificazione dei locali delle strutture interessate, nel rispetto dei protocolli disposti per prevenire la trasmissione di Sars-Cov-2. Si comunica altresì che “gli ospiti della struttura e il personale (volontario e dipendente) della Caritas diocesana sono stati sottoposti al test diagnostico per accertare l’eventuale insorgenza dell’infezione da Sars-Cov-2 e che tutti i tamponi hanno dato esito negativo”. In un comunicato si ribadisce che, “nel rispetto delle indicazioni previste per l’emergenza Covid-19 e per una necessaria forma di precauzione e responsabilità, i locali siti presso le strutture di Sant’Agostino e di piazza Mazzini resteranno temporaneamente chiusi per il periodo indicato nei comunicati diramati ieri, ovvero fino a mercoledì 10 marzo 2021, così come permane la sospensione dei servizi fino al suddetto termine”. Si ricorda che fino al 10 marzo, dalle ore 11 alle alle 12, verrà comunque garantita la distribuzione del pasto da asporto nei pressi della Libreria “Il dono” di Aversa (piazzetta Don Giuseppe Diana), grazie alla collaborazione della Protezione civile e dei volontari del Nes.