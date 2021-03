Otto marzo: diocesi di Trapani, incontro online su “L’azzardo al femminile”

Le donne e l’azzardo: un fenomeno invisibile ma in preoccupante ascesa. Se ne parlerà lunedì 8 marzo nel corso dell’incontro on line “L’azzardo al femminile” (inizio alle ore 21) in cui verranno anche resi noti i dati relativi alla città di Trapani. A presentare numeri e caratteristiche di questa grave dipendenza che investe “l’altra metà del cielo” saranno Filippo Torrigiani, consulente della Commissione nazionale antimafia, che presenterà il quadro nazionale del fenomeno elencando i numeri dell’azzardo, e Francesca Picone, psichiatra e psicoterapeuta responsabile di Sert presso l’Asp di Palermo ed esperta del gioco d’azzardo patologico. L’incontro è promosso dalla diocesi di Trapani insieme con il coordinamento regionale della campagna “Mettiamoci in gioco” e il Centro italiano femminile di Trapani. Interverranno Gino Gandolfo, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale ed il lavoro e referente della campagna “Mettiamoci in gioco”, e Maria Rita Pecorella, presidente del Cif di Trapani. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Pietro Maria Fragnelli. Modera la giornalista Ornella Fulco.