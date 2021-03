Otto marzo: “Più donne in politica”, incontro on line promosso dal Comitato delle regioni Ue

“Le istituzioni governative locali e regionali sono essenziali per l’emancipazione politica delle donne. Spesso servono come trampolini di lancio per una carriera politica nazionale o europea, influenzando così l’equilibrio di genere a vari livelli politici. Tuttavia, il miglioramento della percentuale di donne inserite nei governi locali e nelle assemblee regionali continua ad essere molto lento”. Lo spiega una nota del Comitato europeo delle regioni, nel presentare un webinar che si terrà lunedì 8 marzo. “Nel 2019, secondo l’indice sull’uguaglianza di genere 2020 dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, l’equilibrio di genere nelle assemblee regionali europee è stato raggiunto in soli cinque Stati membri. Le donne rappresentavano un terzo dei membri delle assemblee regionali in 20 Stati membri mentre, cosa più preoccupante, tali assemblee in tre Stati membri erano costituite per l’80% da uomini”. L’8 marzo si svolgerà dunque una conferenza online di un giorno dal titolo “Per più donne in politica” durante la quale si rifletterà sul tema della partecipazione delle donne alla politica locale, regionale ed europea”. L’evento, a partire dalle 9.15, potrà essere seguito sul canale Youtube del CdR.