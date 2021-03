Rai Uno: A sua immagine, oggi e domani puntate dedicate al viaggio del Papa in Iraq

Nuovo appuntamento oggi con “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco” dedicato al suo viaggio in Iraq. In diretta, dalle 15.45, su Rai Uno, con la conduttrice, Lorena Bianchetti, Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale media Vaticani, Alfio Nicotra, presidente dell’associazione di volontariato “Un ponte per”, Linda Dorigo, fotografa, e in collegamento dall’Iraq, l’inviato del Tg1, Marco Clementi, per seguire in diretta la visita alla Cattedrale Caldea di “San Giuseppe” di Bagdad

A seguire “Le ragioni della Speranza” con don Davide Banzato, della comunità Nuovi Orizzonti, che racconterà la storia di Nicola che, nonostante una famiglia unita e un buon lavoro, intraprende la strada della tossicodipendenza. Uscito da quel tunnel, oggi Nicola aiuta con sua moglie altre persone a percorrere strade di guarigione e “redenzione” nella comunità Cittadella Cielo di Belluno.

L’indomani, dalle 10.30, l’appuntamento domenicale sempre sul viaggio di Papa Francesco. Ne parleranno in studio, con Lorena Bianchetti, mons. Nunzio Galantino, presidente Apsa, e Gisotti. In collegamento dall’Iraq sempre l’inviato del Tg1, Clementi. Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di Sant’Anna in Sala Consilina (Sa). Alle 12, l’Angelus che Papa Francesco recita da Qaraqosh, martoriata città nel Nord dell’Iraq dove i cristiani sono dovuti fuggire dalle persecuzioni dell’Isis.