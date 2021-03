Diocesi: Andria, l’8 marzo serata conclusiva della Settimana biblica con Luca Moscatelli

Si terrà lunedì 8 marzo, in modalità online, dalle 19.30, la terza e ultima serata della Settimana biblica diocesana, promossa dall’Ufficio Catechistico a sostegno del magistero del vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, e incentrata sullo sviluppo e approfondimento biblico della relazione dell’uomo con il creato, con la comunità e con Cristo, uomo della sintesi tra le varie dimensioni. La serata sarà incentrata sulla figura di Gesù, maestro di relazioni. Il professor Luca Moscatelli, cultore di scienze bibliche e collaboratore dell’ufficio per la catechesi della diocesi di Milano, a partire dal passo biblico “Egli pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio” (Fil. 2,6), offrirà una rilettura dell’approccio empatico e profondo di Gesù con Dio, con il prossimo e con la comunità. “In questa situazione di pandemia abbiamo tutti avvertito la necessità della vicinanza di Cristo e dei fratelli – spiega don Gianni Massaro, vicario generale e direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano -, nonché l’urgenza di riscoprirci prossimi a quanti sono nel bisogno. Vogliamo pertanto metterci alla scuola di Gesù per imparare a crescere nel nostro rapporto con Dio e con i fratelli, assumendo i suoi stessi atteggiamenti”. Sarà possibile seguire in diretta l’intera serata, i cui lavori saranno introdotti dal vescovo Mansi, sui social (Facebook e Youtube) della diocesi di Andria.