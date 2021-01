Volontariato: Csv Vicenza, da febbraio “Ci si vede in rete”

Il gioco di parole ci sta proprio a pennello, “Csv in rete – Ci si vede in rete” nasce così il titolo della nuova rubrica del Csv di Vicenza www.csv-vicenza.org, che comprenderà anche un blog dedicato, un logo e una nuova immagine. Si alterneranno approfondimenti dedicati a focus sociali, culturali e scientifici dando spazio anche allo storytelling, per dare voce al cuore del volontariato vicentino per cogliere le sfide e presentarsi online. Gli appuntamenti saranno da febbraio a giugno, due volte al mese, dalle 18.30 alle 19.10 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Csv. Alla conduzione ci sarà il direttore Maria Rita Dal Molin con la giornalista Margherita Grotto.

“Nel 2020 abbiamo imparato a gestire moltissimi webinar formativi, la partecipazione di associazioni e volontari è stata straordinaria, attiva e numerosa – spiega il direttore –. Così il Csv di Vicenza ha deciso, anche sulla base della bella esperienza degli incontri on line della Rassegna de ‘I Venerdì del Csv’, di ampliare questa nuova opportunità digitale e di renderla a portata di tutti”.

Si inizia il 1° febbraio parlando di istruzione. Tra i temi trattati negli appuntamenti successivi, i bisogni emersi durante il lockdown, la “terra”, l’alimentazione, la cultura e le nuove forme di inclusione, digitali e sociali,

“Credo che correre al passo con i tempi sia necessario anche per il volontariato- commenta Mario Palano, presidente del Csv di Vicenza -; inoltre in questo periodo è essenziale anche nella quotidianità imparare a utilizzare i dispositivi digitali e le opportunità della rete. Chiuderemo questa prima programmazione a giugno e sarò lieto di essere presente per parlare dei progetti del Csv e tirare le somme sulla prima parte di questo nuovo anno”.