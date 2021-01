“A Sua Immagine”: 30 e 31 gennaio. Ospiti Monica Maggioni, Flavio Insinna e Marco Impagliazzo. Il Vangelo commentato da don Davide Banzato

Alla condizione degli ultimi, dei senzatetto, è dedicato uno speciale di “A Sua Immagine” su Rai Uno, così come alle figure della Chiesa centrali per il cammino formativo dei giovani come san Giovanni Bosco; appuntamento poi con il Vangelo della domenica insieme a don Davide Banzato. Sono i temi delle puntate di “A Sua Immagine” in onda sabato 30 e domenica 31 gennaio. Il programma, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, condotto da Lorena Bianchetti, è realizzato dalla Rai in accordo con la Conferenza episcopale italiana.

Nel dettaglio. Sabato 30 gennaio, alle ore 15, su Rai Uno “A Sua Immagine” propone l’appuntamento “Insieme a Papa Francesco”, focus dedicato alle parole e riflessioni del Santo Padre espresse nel corso della settimana: alla condizione dei senzatetto, degli ultimi, è rivolta l’attenzione del talk, soprattutto in questo periodo particolarmente duro per il disagio climatico e per la pandemia da Covid-19. In studio con Lorena Bianchetti si confrontano Marco Impagliazzo (presidente della Comunità di Sant’Egidio), Michela Maggi (vice sovrintendente della Polizia di Stato) e Monica Maggioni (giornalista Rai e Ad di Rai Com). Nello spazio riservato al commento del Vangelo della domenica, “Le ragioni della Speranza”, questa settimana don Davide Banzato ci racconta l’affanno e la resilienza delle periferie al tempo della pandemia visitando una parrocchia a Frosinone, in prima linea con la Caritas per i più bisognosi.

“Don Bosco, il santo dei giovani” è il titolo dello speciale domenicale di “A Sua Immagine”, in onda il 31 gennaio alle ore 10.30 su Rai Uno. A raccontare la figura di don Bosco intervengono in studio con Lorena Bianchetti il salesiano don Francesco Marcoccio, la volontaria Camilla Assogna e l’attore-presentatore Flavio Insinna, protagonista dell’omonima miniserie dedicata al Santo piemontese. Alle ore 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta sul primo canale Rai: la celebrazione eucaristica viene trasmessa dalla basilica del Sacro Cuore di Gesù, a Roma, per la regia Tv di Gianni Epifani e il commento di Elena Bolasco. Conclude l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta, alle ore 12.00, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.