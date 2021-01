Tutela minori: Ac, Csi e Apg23, lunedì 1° febbraio il seminario on line “Accogliere la vulnerabilità. Riparare le ferite degli abusi per promuovere ambienti sicuri”

Lunedì 1° febbraio, alle ore 18, si terrà il seminario on line “Accogliere la vulnerabilità. Riparare le ferite degli abusi per promuovere ambienti sicuri”, in cui interverranno don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano, nonché fondatore dell’associazione Kayros, e Claudia Mazzucato, docente di diritto penale all’Università Cattolica di Milano, moderati da Emanuela Vinai.

L’incontro è promosso da Azione Cattolica, Centro sportivo italiano e Comunità Papa Giovanni XXIII nell’ambito del progetto Safe. Un progetto, co-finanziato dall’Unione europea, realizzato dalle organizzazioni religiose italiane per promuovere la tutela dei minori e prevenire gli abusi sessuali. Il progetto prevede la formazione degli operatori delle associazioni al fine di riconoscere, segnalare e prevenire un abuso negli ambienti dove si svolgono attività educative e di accoglienza con minori di età e con persone vulnerabili.

L’evento sarà trasmesso sul canale YouTube della Papa Giovanni XXIII (al link www.apg23.org/it/lifeapg23tv) e sulle pagine Facebook delle tre associazioni.

“Ogni nostro tentativo di sanare le ferite e formare una cultura della prevenzione deve essere anzitutto fondato sull’ascolto delle persone ferite. Le vittime soffrono in modi diversi di conseguenze traumatiche a medio o lungo termine ed è a loro che deve essere rivolta la nostra piena attenzione”, dichiara Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio tutela minori della Cei, che conclude: “Sanare le ferite vuol dire ricostruire la persona nella sua struttura”.