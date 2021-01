Rai Due: Sulla via di Damasco, domani in onda una puntata dedicata a san Giuseppe con il giornalista Saverio Gaeta

Uomini comuni, padri, infermieri, cassieri, sacerdoti che stanno scrivendo la storia e con un modello: san Giuseppe, icona dell’obbedienza, della discrezione, di chi sta in “seconda linea” da protagonista, scelto da Papa Francesco come protettore del 2021. A parlarne, nella prossima puntata di “Sulla via di Damasco”, domani, domenica 31 gennaio, alle 8,45, su Rai Due, sarà il giornalista e scrittore, Saverio Gaeta, che, con la conduttrice Eva Crosetta, si soffermerà sulla profezia, sulla tenerezza e sul coraggio di colui che si prese cura di Gesù, quel coraggio che serve soprattutto nelle difficoltà di questo tempo “per far rinascere la speranza”.

Durante la puntata, sarà raccontata anche la storia di Monica e Franco, che si sono ispirati alla determinazione di san Giuseppe per affrontare, con cuore di padre, la prova più dolorosa di un genitore. “Anche io e mia moglie – ha detto Gaeta – abbiamo vissuto un’esperienza simile, perdendo la nostra prima figlia al settimo mese di gravidanza; comprendo quello che hanno vissuto loro, ma so anche che non avrei mai avuto la pretesa di determinare a tutti i costi la vita e il destino dei miei figli”. E sulla figura di san Giuseppe, all’interno del programma di Vito Sidoti, anche un commento del regista Giulio Base al suo ultimo lavoro “Bar Giuseppe”, una rivisitazione in chiave laica e moderna della rivelazione del santo.