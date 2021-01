Diocesi: Savona-Noli, oggi la messa alla Madonna del Monte in ricordo di due piloti morti in servizio e per tutti i volontari

Il 27 gennaio 1989, il Canadair Cl 215, con a bordo i piloti Claudio Garibaldi e Rosario Pierro, mentre stava svolgendo servizio antincendio in zona, si schiantava sul crinale della collina della Madonna del Monte. Da allora la Confraternita di sant’Ambrogio di Legino, proprietaria dell’edificio, e la parrocchia di Zinola organizzano ogni anno una Messa in memoria dei due caduti e dedicata ai servizi di protezione civile, a coloro che hanno perduto la vita, ma anche a chi è quotidianamente impegnato al servizio della collettività. Appuntamento quindi oggi, 30 gennaio, alle 11 con l’Eucaristia presieduta dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, e concelebrata da don Angelo Magnano, vicario generale e parroco di Legino. “Quest’anno particolare attenzione sarà rivolta a tutti coloro che sono impegnati nel massimo sforzo per fronteggiare l’emergenza della pandemia al servizio dei malati, dal settore sanitario ai volontari delle Pubbliche assistenze – spiegano gli organizzatori -, a loro vogliamo dedicare la giornata nella speranza di vedere sconfitta la malattia”. Nel rispetto delle disposizioni anti contagio la capienza interna della chiesa sarà di 40 posti a sedere con obbligo di mascherina, pertanto è stata richiesta la presenza di un solo rappresentante per ogni realtà invitata.