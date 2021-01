Tv2000: da domenica al via “Il Tornasole”, il nuovo programma culturale dell’emittente

“Il Tornasole” è il nuovo programma culturale della domenica di Tv2000, a cura di Saverio Simonelli, in onda alle 18.50 subito dopo il Tg2000. “Nella puntata di domenica 31 gennaio – si legge nella nota di presentazione – nel “Dossier” si parla di scuola, idee ed esperienze per ripartire con Ivano Dionigi, già rettore dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e la scrittrice Maria Pia Veladiano, per molti anni preside di un istituto superiore. A seguire segnalazioni, recensioni e un ricordo di Dino Buzzati scomparso il 28 gennaio del 1972. “Nel linguaggio scientifico ‘essere una cartina al tornasole’ significa fornire una prova su un argomento o su una tesi. Allo stesso modo nel programma l’intento è spiegare e raccontare cosa avviene nel campo della comunicazione, dell’arte della letteratura e della musica – si legge in una nota -. Ogni settimana l’apertura è dedicata a un dossier su temi di carattere sociale o politico, oppure a un evento o a una tendenza colta nell’attualità ma riletti dal punto di vista culturale, grazie a voci, commenti, testimonianze, libri o opere di creatività e immaginazione che ne analizzano le ragioni profonde”. A seguire, vi saranno due brevi segnalazioni o recensioni in ambito letterario, musicale, artistico, oppure su mostre o iniziative on line. Subito dopo una rubrica basata sui numeri. Classifiche, visualizzazioni, brani scaricati dalle piattaforme, libri più letti. A chiudere, un commento finale sul tema del dossier iniziale affidato alla voce di un grande scrittore del passato.