Natalità: Università Cattolica, al via un nuovo corso su sessualità, fertilità e stili di vita

Offrire conoscenze e strumenti culturali e scientifici per interventi di miglioramento della fertilità maschile e femminile e degli stili di vita collettivi a tutte le figure professionali impegnate in ambito sanitario, educativo e pastorale: è questo l’obiettivo del nuovo corso di perfezionamento in sessualità, fertilità, ambiente e stili di vita, promosso dal Centro di ricerca e studi sulla salute procreativa dell’Università Cattolica, che avrà inizio, in formula interamente on line, nel prossimo mese di marzo.

“Il ritardo della ricerca della prima gravidanza, stress, obesità, tabagismo, uso di alcol e droghe, eccessiva attività fisica, esiti di malattie sessualmente trasmesse, esposizione a radiazioni e raggi X e a interferenti endocrini: questi e altri i fattori che possono aumentare in modo significativo la probabilità di sviluppare una condizione di sterilità o minare la salute preconcezionale – spiega Maria Luisa Di Pietro, bioeticista, docente di medicina legale alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e direttrice del Centro di ricerca -. Alcuni fattori non sono modificabili, altri sono collegabili a comportamenti a rischio individuali o collettivi”.

Il corso, rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea e con un interesse specifico in questo campo, ha una durata complessiva di 60 ore e si articola in quattro moduli (15 ore ciascuno) suddivise in lezioni frontali e workshop. Destinatari di riferimento medici, psicologi, ostetriche, infermieri, insegnanti, educatori, religiosi, religiose e sacerdoti operanti in contesti educativi. La domanda di ammissione dovrà essere compilata online, attraverso la pagina Internet del corso di perfezionamento entro il prossimo 19 febbraio.