Servizio civile universale: Misericordia Prato, pubblicato bando per la selezione di 120 giovani

La Misericordia di Prato è in cerca di 120 giovani per il Servizio civile universale. È stato pubblicato il nuovo bando per la selezione dei volontari da inserire in due progetti dedicati al servizio di emergenza 118 e al trasporto sociale, che coinvolgono 19 Confraternite della provincia. Le domande potranno essere inviate entro e non oltre le 14 del 15 febbraio.

Il primo progetto si chiama “Tempo zero” ed è orientato al servizio di emergenza-urgenza 118. Il secondo invece è denominato “Made in Prato” ed è dedicato al trasporto sociale: il compito richiesto ai giovani in questo caso è quello di accompagnare anziani, disabili e persone che si trovano temporaneamente in difficoltà o che devono fare delle cure sul territorio. Su questi due progetti, le Confraternite di Prato centrale, Galciana, Oste e Calenzano riservano due posti, uno per progetto, a giovani con minori opportunità, e quindi coloro che hanno un Isee inferiore a 10mila euro. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali. A tutti i selezionati verrà offerta una specifica formazione per svolgere le attività previste. Infine, ai giovani verrà riconosciuto un rimborso mensile pari a 439,50 euro. “Un’occasione preziosa per fare una bella esperienza di crescita umana e personale, imparare cose nuove, fare nuove amicizie, aiutare le persone più deboli e costruirsi le basi di una propria autonomia economica”. Per partecipare al bando è necessario avere tra i 18 e i 28 anni, le domande dovranno essere inviate esclusivamente online con Spid (Sistema pubblico di Identità digitale).