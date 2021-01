Solidarietà: “Sale della Terra”, all’Albergo diffuso di Campolattaro si è concluso ieri il “Corso di cucina”

All’Albergo diffuso di Campolattaro si è concluso ieri il “Corso di cucina”, laboratorio di formazione, per personale di sala e cucina, destinato allo staff dell’albergo. La prova finale e la consegna degli attestati con una cerimonia presieduta dagli chef della nazionale italiana cuochi Angelo Solla e Antonio Santangelo.

L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto Welcome&Welfare della Rete di Economia civile “Sale della Terra”, sostenuto da Fondazione “Con il Sud”.

Nelle 8 settimane di laboratorio i partecipanti hanno potuto espandere notevolmente il proprio bagaglio conoscitivo, relativo all’accoglienza in sala, ai comportamenti corretti da tenere in una struttura ricettiva, con un focus particolare dedicato alla cucina, dall’acquisizione di tecniche culinarie fino al rigoroso rispetto delle norme igieniche e di conservazione degli alimenti.

“Unire il concetto del welfare, come ricerca della qualità di vita, a quello di welcome, ovvero accogliere le fragilità in un luogo ed in una comunità precisa: questo è il welfare di comunità e questo è l’obiettivo dell’Albergo diffuso di Campolattaro, che è riuscito a connettere, in un servizio semi-residenziale, una procedura innovativa di inserimento lavorativo di persone con disabilità nei percorsi di turismo esperienziale”, si legge in una nota.

La Rete di economia civile Consorzio “Sale della Terra” nasce l’11 luglio 2016, fondata da quattro Cooperative: “Il Melograno”, “Delfini di Terra”, “la Solidarietà”, “Lentamente (una coop agricola) che, nel tempo, hanno fondato diverse opere segno grazie all’input pastorale della Caritas diocesana di Benevento, con la quale tuttora Sale della Terra è in stretta collaborazione, in particolare nella gestione dei servizi per il contrasto all’indigenza e nella gestione della mensa “mons. Carlo Minchiatti”.