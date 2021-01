Giorno della Memoria: ricordo del ministro Francesco Fabbri, dall’Azione cattolica ai lager nazisti, fino alla politica nazionale

“Francesco Fabbri. Diario di prigionia. Dai lager nazisti 1943-45”: è il titolo dell’evento in streaming per la Giornata della memoria promosso per domenica 31 gennaio alle ore 16. Nell’anno centenario della nascita del senatore e ministro e nei giorni che fanno memoria del 44° anniversario della morte, la rete culturale “Vite illustri Pieve di Soligo – Vip” promuove la lettura animata di brani scelti tratti dal diario di prigionia di Fabbri, con esecuzione di musiche e canti intonati alla tragedia vissuta da tutti coloro che sperimentarono l’internamento e le sofferenze nei lager tedeschi. Francesco Fabbri, nato a Pieve di Soligo (Treviso) nel 1921, era ministro della Marina mercantile in carica quando morì per malattia il 20 gennaio 1977. “Animato da profonda fede cristiana, aveva militato da giovanissimo nell’Azione cattolica ed era stato dirigente provinciale dell’Associazione maestri cattolici”, spiegano i promotori dell’evento.

Prigioniero di guerra, “aveva maturato nei lager nazisti la volontà di dedicarsi totalmente al servizio del bene comune”. Svolse i ruoli istituzionali a partire da sindaco e fino a deputato, senatore, sottosegretario e poi ministro della Repubblica, e insieme fu impegnato in varie realtà culturali, cooperative, economiche e sociali. Nei giorni scorsi si è giunti all’annuncio dell’intitolazione a Fabbri del nuovo palasport di Pieve, che si chiamerà PalaFabbri. Nell’anno del centenario della nascita, l’evento del 31 gennaio “vuole far conoscere il diario di prigionia di Francesco Fabbri, un testo di straordinaria valenza storica, morale e civile”. L’evento si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook della Piccola orchestra veneta.