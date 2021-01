Comunione e Liberazione: stasera “Crescere e far crescere in tempo di pandemia”, don Carrón dialoga con educatori e genitori

“Educazione, comunicazione di sé. Crescere e far crescere in tempo di pandemia”. Questo il titolo del dialogo online con don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, in programma nella serata di oggi, sabato 30 gennaio, dalle 21. L’iniziativa, promossa da alcuni insegnanti e educatori di Cl, sarà dedicato alle “tante provocazioni che stanno emergendo in questo periodo, a partire dalla situazione della scuola, nella consapevolezza che l’emergenza educativa riguarda tutti, non solo gli addetti ai lavori”.

“La didattica a distanza – hanno scritto i promotori dell’incontro – ha fatto esplodere problemi già presenti: disinteresse, demotivazione e persino rischi di abbandono scolastico. Nessuno dubita che tornare a far lezione in presenza possa fare la differenza, ma non sarà certo questa la soluzione dei problemi su cui la chiusura delle scuole ha aperto uno squarcio. Come insegnanti, vorremmo anzitutto ammettere che anche noi ci troviamo in difficoltà simili a quelle che stanno vivendo i ragazzi: paura del contagio, ritiro sociale e appiattimento del desiderio”. Per don Carrón, “è difficile immaginare una sfida più grande di quella educativa. Lo sconcerto domina, infatti, dappertutto per la vertigine che sperimentano gli adulti (genitori e educatori di ogni genere) e i giovani. Mai come in questi tempi è stata così pregnante l’espressione ‘Emergenza educativa’”.

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube di Comunione e Liberazione.