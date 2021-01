Diocesi: Teramo, domani mons. Leuzzi ordinerà 4 diaconi

Due seminaristi diocesani e due religiosi saranno ordinati diaconi domani, domenica 31 gennaio, alle ore 16.30, nel duomo di Teramo, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi.

Sono Paolo Daniele Di Mattia, 45 anni, nato a Calgary (Canada) ma cresciuto a Piano D’Accio, in servizio pastorale nella parrocchia di San Rocco in Montorio al Vomano; Eugenio Merrino, 35 anni, originario di Messina, in servizio nella parrocchia di San Flaviano a Giulianova; Luca Chirizzi, 38 anni, nato a Venezia da genitori pugliesi, appartenente all’Ordine degli Oblati di Maria Vergine presso la comunità di Teramo nella parrocchia di San Berardo; Adriamalala Riva Toky, 33 anni, nato in Madagascar e appartenente all’Ordine della Santissima Trinità presso la comunità di Teramo nella parrocchia di Villa Mosca.

“L’ordinazione di quattro diaconi è un evento di grazia per tutta la nostra Chiesa diocesana – dichiara mons. Lorenzo Leuzzi -. È un invito, in questo tempo di ripartenza, ad accogliere con coraggio e creatività le sfide che sono davanti a noi e a rinnovare il nostro impegno di servizio nelle comunità dove operiamo. Per i nostri giovani è una grande testimonianza di fiducia nel Signore che chiama anche oggi ad essere servitori della Chiesa e della società contemporanea”.

Le ordinazioni diaconali saranno trasmesse in diretta sul Canale YouTube della diocesi di Teramo-Atri e sulle televisioni locali Teleponte (canale 15 e 117), Trsp (canale 17 in Abruzzo e canale 15 in Molise), R115 (canale 115) e R+News (canale 116).